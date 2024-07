Doppelkonzert beim Asphalt-Festival Von Menschen und Katzen

Etwas länger ist Rebekka Salomea Ziegler bereits musikalisch auf den Live-Bühnen unterwegs. Seit zehn Jahren arbeitet die Sängerin mit ihren drei Mitstreitern Yannis Anft an den Tasten, Leif Berger am Schlagzeug und Oliver Spielberger am Bass unter dem Bandnahmen Salomea zusammen. Der Sound des Quartetts, ein Mix aus Contemporary R&B, Hip Hop, Jazz und einem Spritzer experimenteller Musik, kommt ganz ohne Gitarre aus. Die Formation erreichte 2018 das Finale des Neuen Deutschen Jazzpreises. Im gleichen Jahr legten sie ihr Debüt-Album „Salomea“ vor, dem 2020 „Bathing in Flowers“ folgte.