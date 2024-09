Bloß keine Ablenkung Echte Männer tun... nichts?

Den neuen Superhelden aber geht es allem Anschein nach um das Gegenteil: zu leiden, ohne aufzugeben. Es geht weder um Entschleunigung noch darum, die Kabine eines Airbus A320 in eine Art buddhistisches Kloster zu verwandeln, um die nächste Stufe spiritueller Erfahrung zu erlangen. In keinem einzigen Fall berichtet jemand davon, inwiefern die bizarre Selbstprüfung etwa seinen Blick auf die Welt verändert hätte. Stattdessen brüsten sie sich, bis zu 20 Stunden ohne alles ausgehalten zu haben (wie produziert man, nebenbei gefragt, unter solchen Umständen eigentlich ein Selfie als Beleg?). Womit wir beim Kern des vermeintlich neuen Puritanismus wären: In Wahrheit geht es um den sehr alten, sehr männlichen und ziemlich sinnfreien Wettstreit: Wer kann was am längsten.