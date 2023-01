Philipp Schaus „Feiern ist ein politischer Akt“

Info

Festival „Raving Choreographies“, 3. bis 26. Februar am Tanzhaus NRW.

Party Das Düsseldorfer Kollektiv Get over it lädt am 4. Februar ab 22 Uhr zum Rave ins Foyer.

Mittanzen Im Rahmen der Reihe werden Workshops anboten, u.a. Trance-Dance mit Künstler Frédéric Gies und Electrotango mit Mareike Focken und Just Budde.

tanzhaus-nrw