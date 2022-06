Heftige Reaktionen auf „Honestly, Nevermind“ : Drake kontert Kritik an neuem Album

Der kanadische Superstar hat seinen Sound für das neue Album radikal verändert. Die Reaktionen darauf sind durchwachsen. Nun wendet sich der 35-Jährige an seine Kritiker.

Der kanadische Rapper Drake hat soeben sein neues Album „Honestly, Nevermind“ vorgelegt, nur sechs Stunden lagen zwischen Ankündigung und Veröffentlichung, und was man zu hören bekommt, ist verblüffend. Drake gehört zu den einflussreichsten Persönlichkeiten der Popkultur. Er bestimmt seit etwa zehn Jahren die Regeln des Gegenwartspop. Seine Art, Gesang und Rap zu überblenden und Hip-Hop mit RnB und Pop zu mischen, ist stilbildend. Er visualisiert seine Musik auf eine Weise, in der bereits angelegt war, dass sie sich als Meme über die sozialen Netzwerke ausbreitet – man denke nur an seinen Hit „Hotline Bling“.

Drake neigte bislang nicht zum Experimentieren, umso irritierender wirkt, was er auf „Honestly, Nevermind“ bietet. Es gibt nur zwei klassische Rap-Songs, „Sticky“ und „Jimmy Cooks“. Das ist größtenteils ein leichtes, freies, eskapistisches Album, das auf champagnerseligen House- statt auf Hip-Hop-Beats basiert. Jeder Track hat mehr als 100 Beats per minute, dazu singsäuselt Drake von Liebesweh und Romantik-Pein, und im Gegensatz zu dem in diesem Genre verbreiteten Mackertum tritt er in seinen Geschichten zumeist als schwacher Mann und drittes Rad am Liebeswagen auf. Er nähert sich soundtechnisch seinem Kumpel The Weeknd an, und die einzige Referenz in Drakes eigenem Werk ist vielleicht das sommerliche und sanft perlende „Passionfruit“ von 2017.