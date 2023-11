Für „SOS & Friends“ Star-Cellistin Raphaela Gromes kommt nach Düsseldorf

In welcher Erinnerung wird 2023 bleiben? „Es war ein fürchterlich schwieriges Jahr. Gefühlt rutschten wir seit Corona von einer Krise in die nächste“, sagt Raphaela Gromes im Gespräch mit unserer Redaktion. Aus Sicht der Cellistin sei es gerade in diesen Zeiten wichtig, positiv zu bleiben und an das Gute zu glauben. Und Gromes ist überzeugt: Einen positiven Beitrag könne jeder im Kleinen leisten, indem er oder sie nach Möglichkeiten helfe.