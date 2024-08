Raoul de Jong las in der Stadtbibliothek Das Geheimnis des Jaguar-Kults

Düsseldorf: „Man kann die Niederlande nicht verstehen, wenn man ihre Kolonialgeschichte nicht kennt“, ist Raoul de Jong überzeugt. Er selbst wuchs bei seiner Mutter in den Niederlanden auf und interessierte sich lange nicht für dieses Thema.

Bis Raoul de Jong mit 28 Jahren zum ersten Mal seinen surinamischen Vater trifft. Der erzählt dem jungen Schriftsteller eine unglaubliche Geschichte über einen ihrer Vorfahren. Er sei ein Voodoo-Priester gewesen und habe die Kraft besessen, sich in einen Jaguar zu verwandeln, lässt der Vater seinen Sohn wissen. Dessen Neugier ist geweckt und so begibt de Jong sich auf eine Spurensuche, die ihn tief in eine dunkle Vergangenheit des Kolonialismus und der Sklaverei bis zurück ans Licht führen würde.