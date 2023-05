Unser Buch der Woche Vom Gefühl, nirgends hinzuzugehören

Im Spätherbst 1991 zieht es den seit Jahren in Berlin lebenden Autor Ralf Rothmann wieder nach Paris. Er hat schon einmal in der französischen Metropole gelebt, aber dort nicht recht Fuß fassen können. Jetzt, wo in Deutschland die Vereinigungseuphorie allmählich einer politischen Katerstimmung weicht, scheint es ihm der richtige Zeitpunkt, es wieder mit einer kleinen Flucht in die Stadt seiner Träume zu versuchen. „Kann man heutzutage noch ernsthaft in Paris wohnen als Schriftsteller?“, fragt er sich. Rothmann beobachtet gern, wie der Herbstregen an die Scheiben seiner Wohnung klopft: „Immer habe ich den Regen geliebt – solange ich nicht nass wurde. Die Welt ist friedlicher, wenn es regnet; still sitze ich am Fenster und höre zu, wie der Wolkenbruch das Laub der Linde, die Postkästen und die leeren Flaschen hinter dem Bistrot zum Klingen bringt. So flüssig schriebe ich gern.“