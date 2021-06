Ein Gespräch mit Geschäftsführer Rainer Osnowski : „Nächstes Mal wieder vor echtem Publikum“

Interview Köln Die erste digitale Lit.Cologne ist mit 54 Veranstaltungen reibungslos über die Bühne gegangen. Manche Formate werden bleiben, doch im Herbst soll es wieder Live-Begegnungen geben, verspricht der Geschäftsführer.

Haben wir eigentlich gerade in digitalen Zeiten immer höhere Performance-Ansprüche an Autoren? Leute wie Schätzing, Heidenreich und von Hirschhausen machen es weniger Bühnen-erfahrenen Autoren jedenfalls ziemlich schwer.

Osnowski Das ist eigentlich auch bei unserem analogen Festival schon so gewesen. Für manche Autoren war es schon eine Überwindung, in Sälen zu lesen, in denen eben viel mehr als 30 Zuhörer saßen. Auch da waren die Anforderungen hoch. Natürlich fühlen sich jetzt auch nicht alle Autoren vor einer Kamera und in virtuellen Räumen wohl. Aber das Bedürfnis der Leser nach Vermittlung von spannender Literatur hat dazu geführt, dass immer mehr Autoren sich darüber Gedanken machen, wie sie ihr Werk vermitteln.