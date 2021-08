Heine-Preisträgerin Rachel Salamander zu Gast im Heine-Institut : Kleine Lieder aus großen Schmerzen

Rachel Salamander ist die Trägerin des Heine-Preises 2020, der coronabedingt erst jetzt übergeben wird. Foto: Bretz, Andreas (abr)

Düsseldorf Die Literaturwissenschaftlerin und Publizistin Rachel Salamander wird am Sonntag mit dem Heine-Preis ausgezeichnet. Oberbürgermeister Stephan Keller hieß sie jetzt in der Landeshauptstadt willkommen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Bertram Müller

Die Heine-Preisträgerin ist schon da, ihr Laudator wird erst am Sonntag nach Düsseldorf kommen. Dann wird Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier im Schauspielhaus die Lobrede auf Rachel Salamander halten, die Literaturwissenschaftlerin und Publizistin. Als solche hat sie nach dem Zweiten Weltkrieg maßgeblich am Wiederaufbau des jüdischen intellektuellen Lebens in Deutschland mitgewirkt. Ihre 1982 in München eröffnete Fachbuchhandlung für Literatur zum Judentum mit ihren mittlerweile sechs Dependancen in anderen Städten trug Rachel Salamander hohes Ansehen und Dankbarkeit ein.

Oberbürgermeister Stephan Keller hieß die Trägerin des Heine-Preises 2020, der coronabedingt erst jetzt übergeben werden kann, stilgerecht im Heinrich-Heine-Institut der Landeshauptstadt willkommen und nahm in einer Pressekonferenz vermutlich schon ein wenig an Lob vorweg, was der Bundespräsident am Sonntag formulieren wird. Rachel Salamander ihrerseits würdigte den Namensgeber des Preises, zum Beispiel mit den Worten: „Heine hat auf seine Zeit geantwortet, mit sehr viel Mut und nicht selten zu seinem eigenen Schaden." Und sie zitierte ihn: „Aus meinen großen Schmerzen mach ich die kleinen Lieder."

Sodann richtete sie den Fokus auf sich selbst, auf eine Jüdin, deren aus Polen stammende Eltern nach dem Krieg in einem bayerischen Displaced Persons Camp für Überlebende des Holocaust Obdach gefunden hatten. So kam sie 1949 in Deutschland zur Welt, ohne deutsch zu sein. "Ich wuchs auf dem Boden der Peiniger meiner Eltern auf", sagte sie, "die ostjüdische Welt meiner Eltern war unwiederbringlich zerstört". Anders als die ältere Generation mischte sie sich ins deutsche Leben ein, machte Autoren jüdischer Herkunft hierzulande bekannt: Ruth Klüger zum Beispiel, Jurek Becker und Hans Mayer. Heute stellt sie fest: "Das Judentum ist in Bewegung, und wir mit ihm."