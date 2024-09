Termin steht fest Pur-Musical „Abenteuerland“ verlässt Düsseldorf

Am 22. Oktober 2023 feierte das Musical in Düsseldorf seine Weltpremiere. Zehn Jahre hatten Produzent Martin Flohr und die Band Pur an dem Projekt gearbeitet, das Düsseldorf zurück auf die Musical-Landkarte holen sollte. Seit dem Weggang von „Kein Pardon“ hatte es in der Landeshauptstadt kein langfristiges Musiktheater mehr gegeben. Mit 30 Hits einer der erfolgreichsten deutschen Bands und einer pointierten Herzschmerz-Geschichte sollte die Rehabilitierung gelingen. „Abenteuerland“ sollte für die Pur-Fans zur Pilgerstätte werden, aber auch mit seiner Geschichte über die drei Generationen der Familie Schirmer ein breites Publikum ansprechen.