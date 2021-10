Punkt Live Kollektiv macht digitales Theater : Der Bildschirm als Bühne

Bei den Aufführungen von „Werther Live“ des Punkt Live Kollektivs kommunizieren die Figuren auf Werthers Bildschirm, unter anderem über den Messenger-Dienst Whatsapp. Foto: Punkt Live Kollektiv/Screenshot

Im Lockdown hat ein Team junger Theatermacher ein Stück entwickelt, bei dem der Bildschirm eines Darstellers zur Bühne wird. Für sie steckt darin eine Chance für künftiges digitales Theater.

Für digitales Theater reicht es nicht, eine analoge Produktion abzufilmen und sie so von der Bühne ins Netz zu bringen. Und sei das filmerisch noch so gut gemacht. Davon ist das Kollektiv Punkt Live überzeugt. Die Gruppe junger Theatermacherinnen und Theatermacher hat den Anspruch, das Digitale in ihren Produktionen von Anfang an mitzudenken – und zwar so, dass es zum jeweiligen Inhalt passt.

Bei ihrer ersten Produktion – „Werther Live“, eine Adaption von Goethes „Die Leiden des jungen Werther“ – sieht das so aus: Die gesamte Vorstellung spielt sich auf Werthers (Jonny Hoff) Bildschirm ab, der live übertragen wird. Die Figuren treffen nur virtuell aufeinander. Zuschauerinnen und Zuschauer sehen an ihren eigenen Geräten, wie Werther auf Whatsapp mit seinem Freund Wilhelm schreibt. Oder wie er auf einem Kleinanzeigen-Portal Lotte kennenlernt und sich in sie verliebt.

Info Punkt Live spielt im Oktober und November „Werther Live“ Im vergangenen November feierte das erste digitale Stück des Kollektivs Premiere. Am 3. und 24. Oktober ist es noch einmal zu sehen, jeweils um 20 Uhr per Livestream. „Möwe Live“ Die Inszenierung des Dramas von Anton Tschechow feiert am 11. November Premiere. Das Stück entsteht in Koproduktion mit dem Staatstheater Nürnberg und wird ebenfalls online per Livestream zu sehen sein. Weitere Informationen und Tickets gibt es im Internet unter: punktlive.de

Die Figuren schreiben miteinander, treffen sich in Videotelefonaten oder schicken sich Sprachnachrichten. Die Zuschauerinnen und Zuschauer sehen Werther dabei zu, wie er durch Lottes Instagram-Profil scrollt und haben sogar die Möglichkeit, den Profilen der Figuren dort zu folgen und ihnen Nachrichten zu schicken. Alles live, während die Darsteller das Stück spielen. Mit etwas Glück kommt sogar eine Antwort zurück – natürlich von der Figur, nicht dem Darsteller dahinter.

Die Idee zur digitalen Werther-Inszenierung kam Regisseurin Cosmea Spelleken im ersten Lockdown. „Ich hab letztes Jahr im Mai mit einer befreundeten Schauspielerin gezoomt. Wir haben darüber gesprochen, wie extrem einfallslos wir es fanden, analoge Formate nur abzufilmen und online zu stellen“, sagt sie. Dann habe sie die Idee gesponnen, Goethes bekannten Briefroman in die digitale Welt zu übertragen – mit Whatsapp-Sprachnachrichten statt handgeschriebenen Briefen. „Am nächsten Tag fand ich immer noch, dass das eigentlich keine so dumme Idee ist“, so Spelleken.

Also suchte sie sich eine kleine Crew zusammen, castete die Darsteller und begann die Proben. Im Mittelpunkt stand dabei die Freude am Ausprobieren. „Es war eine fixe Idee, wir hatten alle einfach Lust, uns darauf einzulassen.“, sagt sie. Geprobt wurde ohne Druck und ohne Erwartungshaltung. „Wir hatten uns dazu entschieden, etwas auszuprobieren, ohne zu wissen, ob es funktioniert“, erinnert sich Werther-Darsteller Jonny Hoff.

Und am Ende waren die Beteiligten vom Ergebnis überrascht. Fast 14.000 Tickets hat das Kollektiv nach eigenen Angaben inzwischen mit ihrer digitalen Produktion verkauft. Beim Nachtkritik-Theatertreffen 2021 wurde „Werther Live“ unter die zehn besten Stücke des Jahres gewählt. „Es hat sich überschlagen, das war teilweise echt absurd für uns“, sagt Hoff über die Reaktionen auf das Stück. Besonders, so der Schauspieler, als sogar die „New York Times“ die Produktion in einer Rezension lobte. (https://www.nytimes.com/2021/02/11/theater/werther-live-sterberaum.html)

Die Arbeit mit dem Bildschirm als Bühne war anfangs eine Herausforderung für Hoff. Als Werther muss er sich nicht nur auf sein Spiel konzentrieren, sondern gleichzeitig zwischen den Programmen auf seinem Bildschirm umher schalten, Nachrichten im richtigen Moment schreiben oder die Szenerie im Hintergrund – also sein eigenes Zuhause – umbauen. „Wir können ihm da auch nicht helfen“, sagt Regisseurin Spelleken, die hinter den Kulissen in einer Art Schaltzentrale den Überblick über das ausgehende Bild behält, das Zuschauer und Zuschauerinnen auf ihren Bildschirmen zu sehen bekommen: „Jonny sitzt meistens in Bochum, wenn wir spielen, ich in Wien.“

Inzwischen sind alle die Abläufe gewöhnt und die Technik, die anfangs herausfordernd sein konnte, ist nun elementarer Teil der Arbeit. Die Erfahrung aus ihrer ersten digitalen Produktion können die Mitglieder des Kollektivs für ihre nächste Inszenierung nutzen, einer Adaption des Stücks „Die Möwe“ von Anton Tschechow.

Die Proben begannen im Sommer – erstmals mit allen Beteiligten an einem Ort, nicht getrennt durch zwei Bildschirme. Einige der Beteiligten sahen sich zum ersten Mal richtig, darunter auch Jonny Hoff und Lotte-Darstellerin Klara Wördemann. „Das erste Aufeinandertreffen war ein sehr emotionaler Moment. Es ist für die Möwe wichtig, dass die Schauspieler dieses Mal physisch Zeit miteinander verbracht haben, während es beim Werther gerade wichtig war, dass sie es nicht gemacht haben“, sagt Regisseurin Spelleken. Inzwischen sind alle in ihre jeweilige Heimat zurückgekehrt, großflächig verteilt im deutschsprachigen Raum. Geprobt wird wieder online, per Zoom, so wie es am Ende auch bei der Aufführung sein wird.