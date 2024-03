Pulk Fiktion im FFT Düsseldorf Großes Gruselkino für kleine Ohren

So gruselig die Themen sind, die aufbereitet werden, so unterhaltsam ist die Umsetzung – und natürlich darf auch mal befreiend gelacht werden. Zum Abschluss sitzen alle im Kreis und erfahren, dass es auch gute Geister und Schutzengel gibt. Das ist großes Hörkino für kleine Ohren.



Ausgezeichnet: 2016 erhielt Pulk Fiktion den George Tabori Förderpreis des Fonds Darstellende Künste und 2019 die Spitzenförderung für Kinder- und Jugendtheater des Landes NRW. Sie sind gern gesehene Gäste bei verschiedenen Festivals, wie der Biennale Sztuki in Polen 2023.



Aufführung: Pulk Fiktion führen „Grusel“ noch einmal am 8. März ab 10 Uhr im FFT auf. Infos und Tickets unter: www.fft-duesseldorf.de