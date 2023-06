Deutscher Bühnenverein startet Umfrage an deutschen Theatern Publikum gesucht

Im Grunde ist ja alles in Butter: Schließlich halten 91 Prozent der Deutschen das Theater für so wichtig, dass diese Häuser der Kultur auch für kommende Generationen erhalten bleiben sollen. Das ergab die jüngste Befragung der Bertelsmann-Stiftung. Das Dumme nur: 37 Prozent der Befragten waren noch nie bei einem klassischen Musikkonzert, und noch verheerender sind die Rückmeldungen der 18- bis 29-Jährigen: Von ihnen interessieren sich zwei Drittel nicht für Theateraufführungen, vier von fünf Befragten haben in den vergangenen zwölf Monaten kein einziges klassisches Angebot wahrgenommen, und knapp die Hälfte der Befragten dieser Altersgruppe haben das Gefühl, das Angebot der klassischen Kultur richte sich gar nicht an sie.