Großes Finale beim Schumann-Klavierwettbewerb Das Publikum kürte den Ukrainer Roman Fediurko

Den 1. Preis der Jury in der Kategorie C (18-20 Jahre) und den Publikumspreis errang der Ukrainer Roman Fediurko (Jahrgang 2004) mit dem Mittel- und Schlusssatz des Schumannschen a-Moll-Konzerts op. 54. Zugleich virtuos und pointiert gestaltete der Teenager das schwungvolle Konzertfinale und fand im 2. Satz „Intermezzo“ zu einem differenziert sprechenden Ton – eine reife Leistung. Bereits in der 2. Runde am Tag zuvor war Roman Fediurko durch einen schattierungsreichen Vortrag von Schumanns Klaviersonate g-Moll aufgefallen.