Psychologin Stefanie Stahl „Verliebtheit ist wie eine Hormonvergiftung“

So viele Bekannte und Freunde schwärmen von Stefanie Stahls Ratgeber-Büchern und Podcasts, dass man das Gefühl hat, sie therapiere halb Deutschland. In jedem Fall ist sie die bekannteste Psychologin hierzulande. Millionen Menschen suchen Hilfe bei ihr, wenn es um Beziehungsprobleme, Ängste und Selbstzweifel geht, um Sex, Liebe und Familie. Stahl trifft mit ihren Erklärungen einen Nerv, denn das Interesse etwa an den Zusammenhängen von kindlicher Prägung und Bindungsschwierigkeiten ist enorm. In ihrem aktuellen Buch „Wer wir sind“ fragt sie unter anderem, wie sich durch Erziehung und Erfahrung das Selbstbild formt.