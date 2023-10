Die Pannen der Promis Charmante Missgeschicke

So zuletzt geschehen am vergangenen Mittwoch im ARD-Morgenmagazin: „Tagesschau“-Sprecherin Susanne Daubner gerät durch eine launige Überleitung ihres Teams Anna Planken und Sven Lorig bei der ersten Nachricht aus dem Tritt. Schon bei der Begrüßung kann sie sich das Lachen nicht verkneifen. Nach einem „Entschuldigung“ hebt sie neu an, doch der Lachflash ist stärker. Dabei gilt es, über ein ernsthaftes Thema zu berichten: Kanzler Scholz und den Chemiegipfel. Beim nächsten Anlauf muss sich Daubner schon die Tränen aus den Augen wischen. Die Reaktion in den sozialen Medien ist nur positiv. Eine Reihe von Facebook-Nutzern schrieben, sie hätten spontan mitlachen müssen.