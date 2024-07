Performances im Weltkunstzimmer Brüder, nach Flingern!

An den Wochenenden 3./4 und 10./11. August ist die Ausstellung an der Ronsdorfer Str. 77a von jeweils 14 bis 20 Uhr geöffnet, am 9.8. von 16 bis 20 Uhr. Am 3./4.8. gibt es zusätzlich Performance-Aufführungen (16 Uhr, Eintritt 12 Euro). Mit dem Tanzstück „Beyond Borders“ zeigen die Tänzer Louiz Rodrigues und Paul Calderone eine berührende Hommage an ihre in der Heimat zurückgebliebenen Brüder und die gewählten Familien, die sie in ihrer neuen Umgebung gefunden haben.