Vorschau der Programmkinos Auf Tuchfühlung mit den Stars der Filmbranche

In Zusammenarbeit mit dem Polnischen Institut Düsseldorf präsentiert das Metropol am 29. Januar die Premiere von „This kind of Hope“, zu der Regisseur und Protagonist Andrei Sannikov zu Gast sein wird (Beginn: 19 Uhr). Damit setzen die Programmkinos ihre Reihe mit politisch relevanten Filmen fort, denn Andrei Sannikov muss auch in seinem Warschauer Exil seine Worte sorgfältig abwägen, um Menschen in seiner Heimat Belarus nicht zu gefährden. Als Diplomat war er maßgeblich an der nuklearen Abrüstung in Belarus beteiligt. Sie weckte international die Hoffnung, dass eine Welt ohne Atomwaffen möglich sein könnte. Ein Trugschluss, wie die jüngste Geschichte zeigt. Der Film folgt ihm und seiner diplomatischen Arbeit. Im Anschluss wird Andrei Sannikov mit dem Publikum ins Gespräch kommen.