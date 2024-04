Programm der Ruhrtriennale Starauflauf im Ruhrgebiet

Beim Kulturfestival Ruhrtriennale ist etwas Erstaunliches passiert: Der belgische Regisseur Ivo Van Hove wirkt von der ersten Sekunde an, in der er sein erstes Saison-Programm vorstellt, wie die bestmögliche Besetzung für die Rolle des neuen Intendanten. „Ich habe eine starke Verbindung zum Festival seit den Anfängen mit Gerard Mortier“, sagt er. Sein erstes Programm, das er in einem kürzeren Zeitraum als sonst in nur drei Ruhrgebiets-Städten verdichtet – vom 16. August bis 15. September in Bochum, Essen und Duisburg – liest sich grandios: einerseits wie eine eigene, sehr internationale Handschrift mit neuen Ansätzen und großen Namen, andererseits aber auch wie ein Best of der Vorjahre. Hier ein Überblick über die wichtigsten Produktionen.