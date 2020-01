Programm der Lit.Cologne 2020 : Lesen und lesen lassen

Bestseller-Autor Bov Bjerg liest bei der Lit.Cologne aus seinen neuen Roman „Serpentinen“. Foto: Gerald von Foris

Köln Zum 20. Geburtstag gibt es für Europas größtes Literaturfestival, die Lit.Cologne, ein großes Programm. Wir geben eine Übersicht und verlosen Eintrittskarten.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Danina Esau

Donna Leon, Olga Tokarczuk, Mario Vargas Llosa – das sind nur drei der Großen, die sich vom 10. bis zum 21. März auf der Lit.Cologne blicken lassen werden. Viele Veranstaltungen waren rasch ausverkauft. Wir stellen Lesungen und einen Quizabend vor, für die es noch Karten gibt.

Billy Bragg Er ist nicht nur Singer-Songwriter, sondern auch Aktivist. Als eine der wichtigsten Figuren der englischen Subkultur in den 80er Jahren, schrieb er mit „A New England“ einen Klassiker der britischen Musikgeschichte. Und Essayist ist er auch noch: „Die Drei Dimensionen der Freiheit“ lautet sein Manifest, in dem er dazu aufruft, die Demokratie durch Liberalität, Gleichheit und Verantwortlichkeit zu verteidigen. Sein Weckruf findet am 13. März ab 21 Uhr auf dem Literaturschiff statt.

Info Karten für die Lit.Cologne gewinnen Gewinnspiel Beantworten Sie folgende Frage: Wie viele Literaturnobelpreisträger sind in diesem Jahr auf der Lit.Cologne vertreten? Mitmachen Schicken Sie die Antwort unter dem Stichwort „Lit.Cologne“ bis zum 3. Februar per E-Mail an kultur@rheinische-post.de oder mit der Post an Rheinische Post, Redaktion Kultur, Stichwort „Lit.Cologne“, 40196 Düsseldorf. Unter allen richtigen Einsendungen verlosen wir jeweils zwei Mal zwei Karten für: die Verleihung des Deutschen Hörbuchpreises; Themenabend „Therapie“ mit Jasmin Tabatabei und Matthias Matschke; Uwe Timm trifft Moritz Rinke; Luisa Neubauer; Thomas Piketty; Jack-London-Abend mit Paul Ingendaay und Joachim Erol; Tom Hillenbrand; Donna Leon und Barbara Auer; Fußballabend; Themenabend über „Neid“ mit Cordula Stratmann und Edin Hasanovic.

Arne Dahl trifft Niklas Natt och Dag Krimis schreiben, das können die Schweden gut. Wenn zwei aufeinandertreffen, ist Spannung also vorprogrammiert. Natt och Dags erster Fall „1793“ wurde zum besten Spannungsdebüt Schwedens gewählt. Nun folgt sein zweiter Krimi: In „1794“ geht es weiter mit dem unkonventionellen Ermittler Jean Michael Cardell, der eine verstümmelte Leiche aus einer Stadtkloake gezogen hat. Von der historischen Krimireihe ist auch Arne Dahl ein großer Fan. Er bringt seinen neuen Krimi „Vier durch Vier“ mit. Am 13. März lesen die beiden ab 18 Uhr in der Stadthalle Köln-Mülheim.

Edna O‘ Brien Philip Roth nannte sie eine der begabtesten Schriftstellerinnen unserer Zeit. Sie schreibt über Frauen und ihre Probleme in der Gesellschaft, ihre Emanzipation und Partizipation. Auch ihr jüngster Roman, „Das Mädchen“, behandelt ihr Lebensthema: Gewalt gegen Frauen und die Fähigkeit, sie zu überwinden. Es geht um Mayram, die wie ihre Mitschülerinnen von Boko-Haram-Kämpfern aus ihrer nigerianischen Schule entführt wird. Gemeinsam mit ihrer Freundin Buki gelingt ihr die Flucht. Aus ihrem Roman, für den sie intensiv in Nigeria recherchierte, liest O’Brien am 14. März ab 18 Uhr in der Stadthalle Köln-Mülheim vor.

Bov Bjerg Eigentlich war er Kabarettist. Dann ist ihm mit seinem ersten Roman, dem Überraschungs-Bestseller „Auerhaus“, der literarische Durchbruch gelungen. Auch sein neues Buch, „Serpentinen“, könnte eines werden, das so ziemlich jeder liebt, der es liest. Es handelt von einem Vater, der sich mit seinem Sohn auf den Weg in seine Heimat macht. Sie begeben sich dabei auf gefährliche Serpentinen. Denn ihre Vorfahren haben sich allesamt das Leben genommen. Am 16. März liest Schriftsteller Bjerg ab 18 Uhr auf dem Literaturschiff aus seinem Roman.

Daniel Cohn-Bendit Fußball und Politik haben eine ganze Menge miteinander zu tun, findet der deutsch-französische Publizist und Politiker. In seiner Autobiografie „Unter den Stollen der Strand“ erzählt er, wie ihn Europa und Fußball geprägt haben. Finale der Fußballweltmeisterschaft 1954, Deutschland gegen Ungarn: Für wen sollte ein neunjähriges, sportbegeistertes Kind sein, dessen jüdische Eltern Deutschland in den 1930er Jahren verlassen mussten? Sein Werk stellt Daniel Cohn-Bendit am 16. März ab 19.30 Uhr in der Stadthalle Köln-Mülheim vor.

Gipfeltreffen der Sinne mit Sujata Bhatt, John Burnside, Esther Kinsky, Marion Poschmann und Jan Wagner So viel Poesie an einem Abend: Marion Poschmann stellt ihren Gedichtband „Nimbus“ vor, in dem Heiligenschein, Schatten und Glanz zusammenfinden. In „Schiefern“ studiert Esther Kinsky die Flora und Fauna der Inneren Hebriden. Von da ist es nur ein winziger geografischer Sprung zu John Burnside und seinen „Anweisungen für eine Himmelsbestattung“. Der in Indien geborenen Dichterin Sujata Bhatt dient in „Die Stinkrose“ die ganze Welt als Heimat und als Stoff für ihre Gedichte. Poetisch wird es am 16. März ab 19.30 Uhr im WDR-Funkhaus.