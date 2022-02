Reformprozess wird in Frankfurt fortgesetzt : „Synodaler Weg bleibt eine Täuschungsaktion der Bischöfe“

Sitzung der zweiten Synodalversammlung im vergangenen September in Frankfurt. Foto: dpa/Arne Dedert

Interview Bonn/Frankfurt Harte Kritik des Bonner Kirchenrechtlers: Professor Norbert Lüdecke sieht wenig Chancen für echte Reformen in der katholischen Kirche. Auf der Bühne des Synodalen Wegs können sich die Bischöfe nach seinen Worten stattdessen als dialogbereit inszenieren.

Mitten in der größten Glaubens- und Vertrauenskrise der katholischen Kirche in Deutschland tritt der Reformprozess in die entscheidende Phase. Welchen Chancen räumen Sie dem Synodalen Weg ein, welche Hoffnung verbinden sie mit ihm?

Lüdecke Für mich bleibt der „Synodale Weg“ gegenüber den Laien eine große Täuschungsaktion der Bischöfe. Da werden Dokumente als Entscheidungen verkauft, die ja bloß ein unverbindliches Äußern von Meinungen und Bitten sind. Und die Laien machen das einfach mit und geben dazu die Bühne, auf der die Bischöfe sich als dialogbereit inszenieren können. Dabei müssen sie nicht das Geringste ihrer ständisch begründeten Positionsmacht aufgeben.

Info Lehrstuhl für Kirchenrecht an der Universität in Bonn Der Theologe Norbert Lüdecke wurde 1959 in Düsseldorf geboren, Er studierte von 1977 bis 1983 Katholische Theologie, Germanistik und Geschichte an der Universität Bonn. Von 1986 bis 1991 studierte er Kanonisches Recht an der Universität Straßburg. Seit 1996 ist er Honorarprofessor für Kirchenrecht und Staatskirchenrecht an der Universität Frankfurt. Den Lehrstuhl für Kirchenrecht an der Universität Bonn hat er seit 1998 inne. Von 1996 bis 2009 war er Lehrbeauftragter für Kanonisches Lehrrecht am Institut für Kanonisches Recht der Universität Münster. Neues Buch N.Lüdecke: „Die Täuschung. Haben Katholiken die Kirche, die sie verdienen?“ wbg Theiss, 304 Seiten, 20 Euro

Welche Signale, Impulse können Ihrer Meinung dann überhaupt noch vom „Synodalen Weg“ ausgehen?

Lüdecke Die Chance für hoffnungsvolle Zeichen halte ich momentan für sehr gering. Weil nichts von dem, was auf der Synodalversammlung besprochen wird, von deutschen Bischöfen am Ende geändert werden könnte - sieht man einmal vom kirchlichen Arbeitsrecht hierzulande ab.

Dann bleibt alles, wie es ist?

Lüdecke Ich sehe im Gegenteil sogar eine Verschärfung der Täuschungsstrategie. Wenn beispielsweise erklärt wird, wie wichtig der „Synodale Weg“ für angeblich reformfreudige Bischöfe sei, dann ist das geradezu eine dreiste Instrumentalisierung. Diejenigen, die hier die Macht innehaben und sich das laut Satzung auch noch bestätigen lassen, geben sich ausgerechnet jenen gegenüber, die ihnen zu Gehorsam verpflichtet sind, als unterstützungsbedürftig aus. Das sind ziemlich perfide Doppelbotschaften.

Kein deutscher Bischof, dem Fehler beziehungsweise Pflichtverletzungen in der Aufklärung von Missbrauchsfällen nachgewiesen wurde, musste bisher zurücktreten. Welche Rolle spielt das im Reformprozess?

Lüdecke Auch das bestärkt ja meine Skepsis. Dass sich die Synodalen überhaupt auf diesen Weg eingelassen haben, ist ein Fehler gewesen. Dass sie mit diesen Bischöfen, die ihre Glaubwürdigkeit verloren haben und denen es in meinen Augen überhaupt nicht gelingt, diese wieder zu gewinnen, sich auf diesen gemeinsamen Weg zu begeben – dafür habe ich wenig Verständnis. Für mich ist das eine Art unguter Komplizenschaft.

Ist für den Glaubwürdigkeitsverlust etlicher Bischöfe auch das Verhalten des emeritierten Papstes Benedikt XVI. ihrer Meinung nach ein Beispiel?

Lüdecke Damit spiegelt sich zumindest das ständische System an der obersten Kirchenspitze wider. Danach gibt es Verantwortung und Rechenschaft immer nur von unten nach oben, aber nicht von oben nach unten. Aus den verschiedenen Gutachten haben wir ja erfahren, dass es an vielen Orten weltweit Missbrauch in gleicher Weise gegeben hat. Was aber für die Gläubigen noch schlimmer wirkt, sind die speziellen Verteidigungsversuche der Hierarchen. Es klingt immer die gleiche Melodie an, und Ratzinger ist dafür nur ein hervorgehobenes Beispiel. Mal wird der Zeitgeist bemüht, mal die Schuld auf andere geschoben, auf die Gesellschaft, auf die Achtundsechziger usw. Oder dass die Unterscheidung getroffen wird, ein überführter Priestertäter habe ja als Privatmann gehandelt. Das ist eine sehr beliebte Verteidigungsstrategie. Dabei lernen Priesteramtskandidaten schon im Seminar: Priester ist man immer und in jeder Minute. Es gibt keine Ferien vom lieben Gott. Darum gibt es ja auch eine eigene Rechtspflicht, mit in der Regel schwarzer Kleidung stets als Priester erkennbar zu bleiben.

Kann man sich denn Zeichen von Bischöfe vorstellen, die dazu beitragen, die Glaubwürdigkeit wieder zurück zu gewinnen? Möglicherweise durch geschlossene Rücktrittsgesuche, wie es die Bischöfe in Chile getan haben?

Lüdecke Das könnte ein Zeichen sein. Besser gesagt: Es hätte ein Zeichen sein können, wenn es denn – wie in Chile – zeitnah zum Skandal geschehen wäre. Aber wenn man einmal schaut, wie lange in Deutschland die Bischöfe schon dabei sind zu erklären, sie seien in einem Lernprozess – nämlich seit mindestens über einem Jahrzehnt - dann nimmt die Symbolkraft von solchen Gesten doch stark ab.

Die Krise der katholischen Kirche lenkt zunehmend unseren Blick auch auf das Verhältnis von Kirche und Gesellschaft beziehungsweise von Kirche und Staat. Gilt ist das ebenfalls neu zu überdenken oder in einem neuen Licht zu sehen?

Lüdecke Man muss nicht nach extremer Gegenüberstellung von Kirche und Staat rufen, wenn man der Überzeugung ist, dass die Neutralität unseres Staates doch eine sehr, sehr kirchenfreundliche ist. Aber leider bin ich auch darin sehr skeptisch, ob nun von der Politik wirklich viel zu erwarten sein wird. Vor der Wahl haben sich SPD, Grüne und FDP noch klar für eine Reform des kirchlichen Arbeitsrechts am Maßstab der individuellen Grundrechte ausgesprochen. Im Koalitionsvertrag ist davon nur noch eine Absichtserklärung übriggeblieben, gemeinsam mit den Kirchen zu prüfen, ob eine Änderung erfolgen soll. Für mich sieht es sehr danach aus, als bliebe es bei der alten Kumpanei zwischen Staat und Kirche.

Mit einer Kirche immerhin als moralische Instanz …

Lüdecke … bei der sich immer mehr Menschen fragen, was das für eine moralische Instanz überhaupt sein soll, die sich Tausende von Missbrauchsopfern erlaubt und sich durch Vertuschung selbst verzeiht. Oder wenn Bischöfe trotz struktureller Verantwortungslosigkeit nach kurzer Erschütterung gleich wieder in den Modus der moralischen Mahner umschalten. Das Verständnis dafür geht meiner Wahrnehmung nach immer mehr und schneller verloren. Trotz allem sehe ich wenig Bewegung in der Politik.

Wäre denn wenigstens ein neues Steuermodell ein erster Schritt? Denn es ist ja auch nicht leicht zu verstehen, dass die Kirchenmitgliedschaft erlischt und somit das Sakrament der Taufe verlorengeht, wenn man keine Steuern mehr bezahlt.