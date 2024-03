Krebsbehandlung von Prinzessin Kate Wann eine Chemotherapie wichtig wird

Das Video, in dem Prinzessin Kate ihren Gesundheitszustand vor der Welt erklärt, hat viele Menschen sehr bewegt. Ihre Krebserkrankung als solche sah man ihr nicht an; genaue Informationen über das Karzinom gibt es bislang vom Königshaus nicht. Wohl ist bekannt, dass Kate eine große Bauchoperation hinter sich hatte und sich seitdem in einer chemotherapeutischen Behandlung befindet. Sie selbst sprach von einer „­­vorbeugenden Chemotherapie“, der sie sich seit Februar unterziehen müsse. Es fiel auch das Wort von der „adjuvanten Chemotherapie“. Wir beantworten die wichtigsten Fragen.