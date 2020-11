Ehrung für „Schulz & Schultz“ und „BiBaBuZe“. : Düsseldorfs ausgezeichnete Buchhandlungen

Verena Kähmer (links) und Martina Manns von der Buchhandlung „Schulz und Schultz“. Foto: Buchhandlung/Privat

Düsseldorf Zum sechsten Mal wurden in diesem Jahr unabhängige und Inhaber-geführte Buchhandlungen mit dem Deutschen Buchhandlungspreis ausgezeichnet. Aus Düsseldorf dabei die Buchhandlungen „Schulz & Schultz“ und „BiBaBuZe“.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Marei Vittinghoff

Manchmal, wenn ein Kunde in ihrer Buchhandlung komme und nach einer Beratung für ein Geschenk frage, sagen Verena Kähmer und Martina Manns, würden sie sogar den Beschenkten als Stammkunden kennen. Und so könnten sie sich überlegen, über welches Buch sich die Person freuen würde. Welches Buch hatte sie sich beim letzten Besuch gekauft? Hatte es ihr gefallen? Oder nicht? Und gibt es vielleicht ein Buch in ihrem Laden, das den Geschmack ein weiteres Mal trifft? Einmal sei es sogar vorgekommen, dass zwei Frauen nacheinander in ihre Buchhandlung gekommen seien, die zu demselben Geburtstag wollten und beide nach einem Geschenk in ihren Laden Ausschau hielten. Weil Kähmer und Manns alle drei Personen kannten, die beiden Schenkenden wie auch die Beschenkte, war ihre Beratung noch treffsicherer.

Wenn Kähmer und Manns – die sich schon seit dem Kindergarten kennen – von ihrer Buchhandlung in Grafenberg erzählen, dann erzählen sie gerne von besonderen Menschen: von einer Kundin, die vor Kurzem reinkam und schon an der Türe voller Begeisterung vom letzten Buch erzählt habe, das ihr empfohlen worden sei; von Kindern aus dem Viertel, die sie aufwachsen gesehen haben und die jetzt schon allein in ihren Laden kommen würden. Und von Menschen aus der Nachbarschaft, die einfach nur vorbeikommen würden, um eine Tüte mit Plätzchen zu überreichen.

Info Mit Gütesiegel und Preisgeld Die Ehrung Der Deutsche Buchhandlungspreis wird in drei Kategorien an unabhängige und Inhaber-geführte Buchhandlungen vergeben, deren durchschnittlicher Jahresumsatz in den vergangenen drei Jahren unter einer Million Euro lag. Die Preise Die ausgezeichneten Buchhandlungen bekommen ein Gütesiegel verbunden mit einer Prämie von entweder 7000 Euro (für bis zu 100 Buchhandlungen), 15.000 Euro (für bis zu fünf Buchhandlungen) oder 25.000 Euro – für die drei besten Buchhandlungen. Über die Verleihung der Gütesiegel und die Vergabe der Prämien entscheidet eine unabhängige Jury.

Ihre Buchhandlung „Schulz & Schultz“, die im Jahr 2008 von Verena Kähmer mit einer anderen Kollegin an der Geibelstraße eröffnet wurde und seit 2016 von Kähmer und Manns geführt wird, solle eine klassische Stadtteilbuchhandlung sein, für alle Menschen aus dem Viertel: die alten, die jungen, die Familien, die Menschen aus den Büros. Und häufig hätten sie bei der Bestellung der Bücher bei den Verlagen schon genau einen Kunden im Kopf, der sich für ein bestimmtes Buch interessieren könnte. „Wenn wir mit unserer Auswahl dann wirklich richtig liegen, macht das schon Spaß“, so Martina Manns. Um im Austausch mit den Kunden zu bleiben, organisierten die beiden Frauen (zumindest vor der Corona-Pandemie) außerdem einmal im Monat eine Lesung. So wäre zum Beispiel am Montag eigentlich eine Lesung mit dem Düsseldorfer Krimi-Autor Horst Eckert geplant gewesen.

Für das Konzept ihrer Buchhandlung wurden Verena Kähmer und Martina Manns jetzt mit dem Deutschen Buchhandlungspreis ausgezeichnet, der jetzt zum sechsten Mal von der Staatsministerin für Kultur und Medien, Monika Grütters, verliehen wird. Geehrt werden unabhängige und Inhaber-geführte Buchhandlungen, die mit einem vielseitigen literarischen Sortiment, kulturellen Veranstaltungsprogrammen oder innovativen Geschäftsmodellen hervorstechen. Das Preisgeld für die Gewinner liegt zwischen 7000 und 25.000 Euro. Wann und wie die Verleihung in diesem Jahr stattfinden kann, steht noch in den Sternen. 118 Buchhandlungen wurden in diesem Jahr in ganz Deutschland für den Preis nominiert. In Düsseldorf ist neben der Buchhandlung „Schulz & Schultz“ auch die Buchhandlung „BiBaBuZe“ von Hans Schmitz und Antje Westermann in Bilk dabei. Auch sie zeichnet sich durch eine besondere Nähe zu ihren Kunden aus – nicht nur geografisch, sondern auch politisch.