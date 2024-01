Premiere im Düsseldorfer Schauspielhaus Peer Gynt mal sieben

Wer bin ich? Und wenn ja, wie viele? Das möchte man in Anlehnung an den Philosophen Richard David Precht nach diesem „Peer Gynt“ fragen. In der neuen Inszenierung von Ibsens Schauspiel ist die Hauptfigur aufgesplittet in sieben verschiedene Charaktere – alles Männer, aber in unterschiedlichen Altersstufen. Das macht es dem Zuschauer nicht unbedingt leicht, in diesem Identitätsdschungel durchzublicken. Vor allem im ersten Teil des mit drei Stunden etwas langen Abends geht der rote Faden häufiger verloren.