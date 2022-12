„Don Giovanni“ im Jungen Schauspielhaus Nein heißt Nein, ohne Wenn und Aber

Die Freunde gehen in die Klasse 6a, genauso wie die schüchterne Anna (Natalie Hanslik). Jeder hat dort seinen Platz, selbst die Lehrerin, Frau Steinberg (Eva Maria Schindele), fest verhaftet in Geschlechterrollen-Klischees, will mehr „Freundin“ als Pädagogin sein. Für sie ist es „typisch Jungs“, dass sie den Aufschneider geben und „typisch Mädchen“, wenn sie sich in so coole Typen wie Johan „verknallen“. Selbst der unsicheren Anna, unterstellt die Lehrerin, für den von allen begehrten Klassenkameraden Johan zu schwärmen. Während einer Projektwoche kurz vor den großen Ferien stößt Elvira (Felicia Chin-Malenski) zu der Schülergruppe. Anders als Anna lässt sie sich nicht von Johans plumper Anmache einschüchtern und gibt ihm selbstbewusst Kontra.