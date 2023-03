Ballettpremiere in Duisburg Sechs Köstlichkeiten

Eine thematische Klammer für diesen Ballettabend zu finden, käme einem Überspagat gleich und wäre in diesem Fall eine unnötige Verrenkung. Sechs Stücke – keines davon länger als 15 Minuten – hat das künstlerische Team um Demis Volpi am Freitagabend als bunten Teller angerichtet. „Shortcuts“ – kurz und bündig – sind diese sechs Delikatessen überschrieben. Am Freitag hatten sie Premiere der Deutschen Oper am Rhein im Theater Duisburg.