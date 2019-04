Tanz : Ein Kostümfest, mehr aber nicht

Die Künstler Verena Billinger und Sebastian Schulz gehören zu den interessantesten Theatermachern der Freien Szene. Sie werden von der Spitzenförderung des Landes NRW bedacht, vom Kulturetat der Stadt Frankfurt gefördert (obwohl sie in Düsseldorf ansässig sind), ihre Arbeiten sind im Ausland zu sehen und Experten bezeichneten sie einmal als „Hoffnungsträger für den Tanz“.

Die Vorstellung beginnt im Zeitalter des Barock. Die Tänzerinnen tragen Reifröcke, die Männer Hut mit Feder. Ein bisschen Cembalo, ein bisschen Laute, dazu wird förmlich geschritten. Unversehens lösen sich Tänzer aus der Gruppe, postieren sich vor Zuschauern und blicken ihnen solange in die Augen, wie der Einzelne das aushält. Die kleinen Störfeuer läuten das alte Distanz-Nähe-Spiel ein, das im Verlauf des Abends an Fahrt aufnimmt. Mit den 1970er Jahren rücken die Tänzer dem Publikum auf die Pelle. Sie feiern die Ausgelassenheit der Flowerpower-Zeit und kokettieren mit der Übergriffigkeit, die der „Jeder-mit-jedem-egal-wie“-Inszenierung zugrunde liegt. Aus der Bahn wird dabei im Zuschauersaal aber niemand geworfen. Nicht mal für einen Moment.

Die Geschichte von Tanz und Bewegung ist auch die Geschichte von Kommunikation. Wie begegnen die Menschen einander? Wo übertreten sie Grenzen? Wo sollten sie es tun? Das Thema hat durchaus Relevanz, klebt jedoch am zugegebenermaßen geschickten Arrangement musikalischer und dramaturgischer Reize. In die Tiefenschichten des gesellschaftlichen Gefüges dringt die Performance nicht vor. Höhepunkt des Abends ist der House- und Techno-Part, der dem Können der Tänzer eine angemessene Bühne bietet. In den Bass ’n Drums der 1990er Jahre war so viel Bewegung und Ekstase wie nie, was die jungen Künstler eindrucksvoll demonstrieren.