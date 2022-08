Christian Ehring im Konzert : Preisgekrönte Saxofonistin gastiert in der Tonhalle

Düsseldorf In der Reihe „Ehring geht ins Konzert“ gastieren nun die Saxofonistin Asya Fateyeva und das Dogma Chamber Orchestra in der Tonhalle.

(RP) In der Tonhalle treffen jetzt im Programm „Klassik ohne Konservierungsstoffe“ große Klänge und satirischer Witz aufeinander. Was zunächst befremdlich klingen mag, ist Teil der erfolgreichen Serie „Ehring geht ins Konzert“, die von den Kabarettisten Christian Ehring moderiert wird.

Nun ist am Sonntag, 4. September, um 16.30 Uhr, das Dogma Chamber Orchestra zu Gast. Es spielt Felix Mendelssohn Bartholdys Streichersinfonie Nr. 2 in D-Dur und Benjamin Brittens „Simple Symphony“. Es musiziert ohne Dirigent und wird von Kritikern oft als „revolutionär“ bezeichnet.

Im Mittelpunkt steht der Auftritt von Saxofonistin Asya Fateyeva in Werken von Erwin Schulhoff und Alessandro Marcello. Die klassische Saxofonistin gehört in ihrer Generation zu den herausragenden Vertreterinnen ihres Fachs. Im Jahr 2014 spielte sie sich als erste Frau in das Finale des internationalen Adolphe-Sax-Wettbewerbs in Belgien.