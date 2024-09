Prechts philosophischer Klassiker jetzt auch als Graphic Novel Die Jagd nach dem Ich geht weiter

Eine abenteuerliche Verwandlung ist das mit ungewissem Ausgang: Kann die wilde Reise durch die Jahrhunderte und mit Begegnungen der großen Köpfe unserer Menschheitsgeschichte in Bildern und bestenfalls übersichtlichen Sprechblasen gelingen? Im Comic wird der junge und Precht-ähnliche Leser in einem Heißluftballon davongetragen zum eisigen Bergdorf Sils und zu Nietzsche. Ab ins Jahr 1887 also und hinab in dessen bittere Erkenntnis, dass der Mensch bloß ein Tier und Gott gestorben sei, getötet von uns selbst. Wir kehren mit Precht nur wenige Seiten später in eine Schankstube 1619 bei Ulm ein, an einem Winterabend, und treffen dort auf Descartes. Die Jagd geht weiter, dieses Ich in der Welt zu fassen zu kriegen, vielleicht bei Ernst Mach, vielleicht aber auch beim Neurologen Oliver Sachs Mitte der 1970er Jahre in der New Yorker Bronx. Fetter sind die Illustrationen jetzt, auch finsterer. Wir betreten den Untergrund unserer Seele und die von uns bloß konstruierten Lebensgeschichten.