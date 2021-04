Lesereisen in Corona-Zeiten : Tiefe Einblicke in die Geschichte der „Goldenen Stadt“

Tiefe Einblicke in die Geschichte der „Goldenen Stadt“

Lesereisen in Corona-Zeiten

Prag Zwei neue Bücher lassen den Leser unbekannte Facetten des historischen Prags entdecken. Das eine beschreibt einen Palast und seine wechselnden Bewohner. Das andere blickt auf die Mann-Dynastie und ihre vielen Beziehungen zu Böhmen.

(dpa) Hakenkreuze auf den Inventarzeichen der Möbel und jüdische Schriften in der Bibliothek – als Norman Eisen erstmals seine Residenz im Prager Villenviertel Bubenec erkundete, stolperte er über zahlreiche Zeugnisse ihrer langen und ereignisreichen Geschichte. Eisen, der für dreieinhalb Jahre als US-Botschafter in der tschechischen Hauptstadt lebte, war so fasziniert von den historischen Facetten und kleinen Geheimnissen der Villa, dass er beschloss, sich intensiver mit dem Gebäude auseinanderzusetzen. Das Ergebnis seiner Recherche: „Der letzte Palast von Prag“. Im Buch, das auf Deutsch im Propyläen-Verlag erschien, nimmt der amerikanische Rechtsanwalt den Leser mit auf eine Reise durch die Zeit.