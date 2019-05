Kolumne : Ich bin ein Fan der europäischen Idee

Suche Frieden und jage ihm nach!“ Diese biblische Aufforderung ist für Christinnen und Christen so etwas wie das Motto für 2019. Eine Losung, wie gemacht für dieses Europawahl-Jahr.

Ich bin ein Fan der europäischen Idee. Dass wir mehr als 70 Jahre Frieden haben, ist ein Segen. Die europäische Verständigung, die in der EU Gestalt gewinnt, sichert diesen Frieden. Was kann es Besseres geben!

Abgrenzung und Abschottung nehmen derzeit wieder zu, nationaler Egoismus gewinnt an Boden. Auch wenn man über die konkrete Europapolitik höchst unterschiedlicher Meinung sein, diskutieren und streiten kann: Nicht Mein-Land-First macht uns stark, sondern die gemeinsame Suche nach Lösungen. Migration und Integration, äußere und innere Sicherheit, soziale Gerechtigkeit und fairer Handel: Nur zusammen sind wir den Herausforderungen gewachsen. In Deutschland, in Europa, in der Welt.