Ensemble in Düsseldorf : Mit der Sprache der anderen

Liebt die Vielseitigkeit: Die Schauspielerin Lea Ruckpaul auf der Baustelle vor dem Schauspielhaus. Foto: Thomas Rabsch

Düsseldorf In acht Stücken ist Lea Ruckpaul am Schauspielhaus zu sehen. Oft als wütende junge Frau. Doch am liebsten spielt sie einen Jungen.

Von Dorothee Krings Redakteurin der Rheinischen Post

Toni ist jetzt immer dabei. Der schwarzgraue Wind-Jagdhund-Mischling weht hinter Lea Ruckpaul über den Flur. Auf ihr Zeichen legt er sich im Zimmer auf eine Decke, betrachtet die Menschen im Raum, rührt sich nicht mehr. „Ich habe ihm zuhause Theater vorgespielt, damit er sich daran gewöhnt, dass ich beim Proben seltsame Dinge mache und dass es auch mal laut wird“, erzählt Lea Ruckpaul (32). Der Hund hat sich schnell gewöhnt und begleitet sie nun tagsüber ins Theater. „Das tut auch den Kollegen gut“, sagt sie, „wenn auf der Probe mal einer Stress hat, sag ich immer: Geh den Hund streicheln! Dann wird es sofort besser.“

Ruckpaul lächelt. Sie hat feine Gesichtszüge, ist nicht sehr groß, doch auf der Bühne entwickelt ihr Spiel größtmögliche Wucht. Etwa, wenn sie als Isa in Wolfgang Herrndorfs „Bilder deiner großen Liebe“ erzählt, wie ihr Leben schieflief oder als Charlie in Helene Hegemanns „Bungalow“ die Verzweiflung einer jungen Frauen hervorpresst, die von den Erwachsenen verraten wurden.

Info Ruckpaul hat zuletzt in Stuttgart gespielt Leben Lea Ruckpaul, 1987 in Ost-Berlin geboren, absolvierte ihr Schauspielstudium in Leipzig. Sie gehörte zum Schauspielstudio des Staatsschauspiels Dresden, bevor sie 2013 ins dortige Ensemble wechselte. 2016 folgte ein Engagement am Schauspiel Stuttgart. Seit 2018 gehört sie zum Ensemble des Schauspielhauses. Heute Aktuell ist sie unter anderem in „Bilder deiner großen Liebe“, „Fanny und Alexander“ und „Bungalow“ zu sehen.

Im Moment begleitet der Hund Lea Ruckpaul ziemlich oft ins Theater. Die junge Schauspielerin ist gerade in acht Produktionen besetzt. „Das ist nicht zu unterschätzen“, sagt sie. „Rollen, die vor allem über Gefühle funktionieren, sind wirklich anstrengend.“

Dabei geht es Ruckpaul nicht um die ungeheure Menge an auswendig gelerntem Text, den sie in sich trägt, sondern um die Emotionen, die diese Texte in ihr auslösen. „Bei mir geht es immer um Sprache. Wenn ich einen Text lerne, mache ich die Sprache eines anderen zu meiner eigenen. Sie ist dann so tief in mir verwurzelt, dass sie auf der Bühne aus mir hervorkommt. Sie gehört in diesem Moment dann wirklich mir. Das ist das Tolle am Spielen.“

Doch das musste Ruckpaul erst herausfinden. Sie war ein eher schüchternes Kind. „Total als Mädchen erzogen“, sagt sie und lächelt wieder. Als Schülerin spielte sie Cello, tanzte, wollte nach der Schule Regisseurin werden. Bei den Aufnahmeprüfungen fiel sie durch. Doch für das Auswahlverfahren hatte sie einen Monolog einstudieren müssen und gemerkt, wie sehr ihr das lag. Als man ihr dann auch noch empfahl, es doch als Schauspielerin zu versuchen, sattelte sie um.

Ruckpaul studierte an der Hochschule für Musik und Theater in Leipzig, begann schon während des Studiums im Studio des Dresdner Schauspiels zu spielen. Damals war Wilfried Schulz dort Intendant. Nach dem Studium erhielt sie in Dresden ihr erstes Engagement. Von dort ging Ruckpaul nach Stuttgart, dann erst folgte sie Schulz nach Düsseldorf und gehört nun fest zum Ensemble.

Fragt man Ruckpaul, woher sie komme, zögert sie. „Irgendwas zwischen Berlin und Hamburg“, sagt sie und verzieht das Gesicht. „Ich habe nicht so eine richtige Heimat in mir, das sind eher Landschaften. In der Stadt habe ich oft Sehnsucht nach Natur.“ Ruckpaul ist in Ost-Berlin geboren, in Hamburg aufgewachsen. Ihre Eltern flohen 1989 über Ungarn aus der DDR, da war sie zwei. „In unserer Familie existieren unterschiedliche Wahrheiten über diese Flucht, wie es dazu kam und was sie für uns alle bedeutet“, sagt sie. In ihrer Familie wiederholten sich gewisse Muster. Ihre Oma sei aus Schlesien vertrieben worden. Auch der Verlust des Vaters sei ein Motiv, das sich über mehrere Generationen zieht. Das beschäftigt sie – auch künstlerisch. Ruckpaul schreibt seit ihrer Jugend.

Mit Herz-Schmerz-Gedichten hat sie begonnen nach den ersten Erfahrungen des Verliebtseins. Doch das Schreiben blieb, wurde etwas Ernstes. Inzwischen arbeitet sie an einem Theatertext, ein Zwei-Frauen-Stück, in dem es um Brecht und den Geniebegriff geht, und an einem Roman, in dem sie die Geschichte ihrer Familie über mehrere Generationen verfolgt. Allerdings kann sie nicht schreiben, wenn sie gerade zu sehr in einem neuen Stück steckt. Hegemanns Text aus „Bungalow“ etwa sei „zu mächtig“, um nebenher noch in den eigenen Ton zu finden. Ruckpaul erzählt das ohne Bedauern. Wie Menschen, die das Leben anzunehmen wissen. Und die sich ohnehin immer für viel zu viel interessieren, mehr jedenfalls als sich in einem Leben unterbringen lässt. Auch ihre alte Idee, Regie zu führen, hat Ruckpaul noch nicht aufgegeben. „Ich würde die Kollegen so frei wie möglich spielen lassen, ohne Konzept, aber mit einer Idee. Nach so was hab ich Sehnsucht.“