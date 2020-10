Porträt der Performerin Zoe : Die Hexe ist ihr Ding

Düsseldorf Im Tanzhaus NRW ist jetzt das erste abendfüllende Stück der 29 Jahre alten Düsseldorfer Performerin zu sehen. Der Titel der Produktion lautet „Femina Saga“.

Zoe Ich persönlich vermeide mittlerweile solche Zuschreibungen. Ich sehe mich weder als Tänzerin noch als Choreografin, sondern als jemanden, der auf der Bühne steht und was macht. Das Tanzhaus NRW hatte vor eineinhalb Jahren die Sommerresidenzen für Künstler ausgeschrieben. Das war für mich eine Chance, in einen künstlerischen Prozess einzusteigen.

Zoe Ja. Wenn ich mich mit irgendetwas identifiziere, dann ist es der Archetyp der Hexe. Um sie geht es in meinem Stück. Ich hatte schon immer eine große Affinität zu Märchen als deutsches Kulturgut, in denen ich mich jedoch als Afro-Deutsche schon als Kind nicht repräsentiert sah. Eine Hexe wiederum hat viel zu erzählen und ist als Figur von Marginalisierung betroffen. Das ist etwas, das man als Frau mit afro-diasporischem Hintergrund in besonderem Maße nachvollziehen kann. Selbst im künstlerischen Bereich hält Diversität nur sehr langsam Einzug.