Die Pianistin Yuja Wang Besser als Lang Lang?

Das große „Reich der Mitte“, wie sich China seit Menschengedenken zu nennen pflegt, hat aus seinem Schoß erstaunlich wenig Klassikkünstler von internationalem Rang geboren. Die paar, die derzeit in die Welt strahlen, empfingen die höheren Weihen in den USA und in Europa. Bei den Pianisten sind es Lang Lang und Yuja Wang, die nacheinander bei Gary Graffman am Curtis Institut in Philadelphia studierten. Lang ging 2002 und machte den Klavierhocker frei für Wang, die im selben Jahr bei Graffman begann. Natürlich sind die beiden Chinesen einander in patriotischer Wertschätzung und Konkurrenz verbunden. Wer aber hat die Nase vorn?