Robert Habeck Der promovierte Germanist wäre für den Sängerstreit auf der Wartburg, eine romantische Variante der Bundestagswahl, bestens geeignet. Doch weil er in seiner weichen, nachdenklichen Art kein anderer ist als Wolfram im „Tannhäuser“, übt er sich in Verzicht. Gern ist er an der Luft und freut sich der Natur: „ein stolzer Eichwald, herrlich, frisch und grün“. Von der Politik hoffte er einst, dass es ohne Hauen und Stechen abgehen möge: „Gebannt lass mich die Sünde sehen aus diesem ed’len, reinen Kreis!“ Hat er Träume? Gewiss. Doch als er merkt, dass seine Partei lieber jemand anderen – nämlich eine Frau – in führender Position haben möchte, lenkt er ein: „Du nahst als Gottgesandte, ich folg‘ aus holder Fern‘.“