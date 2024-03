Behrang Karimi im Kunstverein Kunst trifft Alltag

Der Kunstverein für die Rheinlande und Westfalen widmet Behrang Karimi die am Freitag eröffnete Einzelausstellung „Pocket Call“, kuratiert von Museums-Direktorin Kathrin Bentele. Betritt man den Raum auf der oberen Etage durch einen Bogen aus Sperrholz, fallen an den Wänden sofort die extrem unterschiedlichen Formate der aneinandergereihten Werke auf – von winzig klein bis sehr groß. Zum ersten Mal ergänzt der 1980 im Iran geborene, an der Kunstakademie Düsseldorf ausgebildete und heute in Köln lebende Künstler seine Malerei mit Mobiliar.