“Please touch!“ im Kunstpalast Anfassen erlaubt

Die Beziehung des Bildhauers zu dem unerschöpflichen Reservoir an Materialität zeigt sich in seinem in 50 Jahren gewachsenen Werk, das hochgeschätzt und in seiner Einzigartigkeit in weiten Teilen der Welt, in Museen, Sammlungen und Außenräumen präsent ist. Nun feiert Düsseldorf, wo Cragg lange Zeit hochverdienter Akademierektor war, eine Premiere: Der betrachtende Mensch im Museum darf die Werke berühren. Er soll es sogar tun in der mit „Please touch!“ übertitelten Ausstellung, die Generaldirektor Felix Krämer und der Künstler gemeinsam kuratiert haben.