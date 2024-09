Tanztheater beim Düsseldorf-Festival Die Kunst der schwerelosen Körper

Mit „Play Dead“, dem surreal-poetischen Tanztheater der kanadischen Gruppe People Watching, erinnert das Düsseldorf Festival an seine Wurzeln. Die Intendanten Christiane Oxenfort und Andreas Dahmen hatten vor 34 Jahren ihr Herz an den neuen Zirkus verloren, ihm wollten sie ein Forum schaffen. Seitdem wird er in ihren Programmen mit spektakulären Shows gehegt und gepflegt. Und wenn man denkt, man habe schon viele Facetten dieser Kunstform gesehen, setzt das Festival dem immer noch ein Krönchen drauf. So auch bei „Play Dead“, der ersten Kreation einer jungen Kompanie aus Montreal, die sich gerade anschickt, die Welt zu erobern. Ihre Deutschland-Premiere feierte sie in Düsseldorf, und auch hier ließ sich das Publikum von den sechs Akrobaten einfangen und verzaubern.