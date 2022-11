Auftritt der Indierock-Superstars : Placebo in der Lanxess Arena – Grätsche ins Gebimmel

Stefen Olsdal (l.) und Brian Molko sind Pacebo. Foto: Rock im Park/Placebo

Köln 12.000 Fans feierten Placebo in der Kölner Lanxess Arena. Die Superstars der Indierock-Szene heizten mit ordentlich Tempo durch den Abend.

Von Jörg Klemenz

Eine elektronische Tonabfolge ertönt. Die hört sich wie eine Mischung aus Kirchen- und Kuhglocken-Gebimmel an. Währenddessen betritt die Begleit-Band den hinteren Teil der Bühne in der Lanxess Arena, der vom vorderen durch einen transparenten Vorhang abgetrennt ist. Ein paar Sekunden später rollt er sich ein Stück weit nach oben: Brian Molko und Stefan Olsdal von Placebo kommen entspannt nach vorn, drehen ihre Gitarren auf und legen los: „Forever Chemicals“, auch der erste Song auf ihrem neuesten Album „Never Let Me Go“, grätscht mit voller Wucht hinein in das Gebimmel. Was für ein Sound, was für eine direkte Präsenz der beiden, und: was für eine Stimme. Klirrend warm und depressiv klingt Molko. Wie eigentlich immer. Live erlebt haben muss man die Band mal.

Der Vorhang, das muss man wissen, entpuppt sich als Leinwand Deluxe. Das geniale aus technischer Sicht daran: Sie besteht aus insgesamt fünf gleichgroßen Elementen, die immer wieder und unabhängig voneinander ihre Positionen verändern können. Das verleiht den Songs während der gesamten Show eine visuelle Dynamik. Das ist auch nötig, denn: Gut nach vorne gehen die ersten Nummern der Wahl-Londoner zwar – „Darling, happy birthday / In the sky, in the sky“ singt Molko, Bass und Schlagzeug drücken vehement, Olsdal begrüßt das Publikum mit den Worten „Guten Abend Köln“ – jedoch: Dem Auftritt fehlt es an musikalischer Dynamik. Die Songauswahl der ersten zwanzig Minuten ist wenig abwechslungsreich.

Dennoch: Die rund 12.000 Fans feiern die beiden Superstars der Indierock-Szene. Und die spielen. Peitschen ihre Lieder nach vorne. Wagen es nicht zu pausieren. Molko und Olsdal wirken wie Getriebene, die ihren Zuschauern etwas bieten wollen. Bestimmt ist das gut gemeint, aber auch gut gehetzt.

Erst der groovige Anfang von „Surrounded by Spies“ nimmt etwasTempo aus der Show. Überhaupt ist das eine starke Nummer. Molko brüllt sie fast bis zur Bewusstlosigkeit ins Mikro. Seine Botschaften sind eindringlich und gesellschaftskritisch, sie erzeugen traurige Bilder im Kopf, seine Stimme bohrt sich wie eine heiße Nadel ins Ohr.

Eine richtige Verschnaufpause gibt es, als ein weißer Flügel auf die Bühne geschoben wird. Olsdal beherrscht auch dieses Instrument aus dem Effeff, „Too Many Friends“ ist ein eher ungewöhnlicher Song für Placebo, kommt er doch wie ein Rockballade daher. Molkos Kernaussage in diesem Lied allerdings ist alles andere als romantisch, kritisiert er doch die Anonymität des Internets: „Too many people that I'll never meet“.