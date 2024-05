Piotr Anderszewski als Pianist und Filmmacher Es geht auch ohne Ohrwürmer

Sein Leben verbringt Anderszewski, der zunächst an der Warschauer Chopin-Universität für Musik sowie an Konservatorien in Frankreich und den USA studierte, in Paris. Schon seit 1990 hat Anderszewski seinen Wohnsitz an der Seine. In jungen Jahren lernte er von großen amerikanischen Kollegen wie Leon Fleisher und Murray Perahia, mit denen er später auch schon mal gemeinsam konzertierte. Aufgetreten ist Anderszewski in fast allen wichtigen Konzertsälen: der Berliner Philharmonie, Londoner Wigmore Hall und New Yorker Carnegie Hall. Unter Vertrag ist der Pianist bei dem Label Warner Classics, wo er neben Chopin auch viel Szymanowski auf eine Weise eingespielt hat, die das poetische Moment dieser frühen Moderne emotional erlebbar macht.