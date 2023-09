80. Geburtstag Ist es in Ordnung, Roger Waters zu gratulieren?

Roger Waters soll mal ein echt netter Kerl gewesen sein, so zwischen 1965 und 1967. Es war die sogenannte psychedelische Ära seiner Band Pink Floyd, die damals noch nicht ins Esoterische ausgreifende 20-Minuten-Symphonien schrieb, sondern wunderbar verspulte Popsongs wie „See Emily Play“. Syd Barrett, der große Verschollene des Rock, gehörte der Gruppe noch an, und wahrscheinlich haben sie London damals genossen. Man darf ja nicht vergessen, dass das Nachkriegs-England eine trostlose Veranstaltung in Schwarzweiß gewesen ist, überall waren die Spuren des Krieges sichtbar, und erst die Beatles holten die Farbtöpfe raus, malten alles bunt an und brachten die Zeit zum Swingen.