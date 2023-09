„Fragile“ in Wuppertal Ein Tanz-Festival mit Fridays for Future

„Fragile“ ist Teil der Vorlaufphase des Pina-Bausch-Zentrums in Wuppertal. Gezeigt werden die Stücke in und um das ehemalige Schauspielhaus und zukünftige Pina-Bausch-Zentrum an der Bundesallee 260. Entstanden ist das Festival in Kooperation mit dem Wuppertal Institut für Klima, Umwelt, Energie sowie mit Fridays for Future Wuppertal. Gefördert wird es im Programm „Zero – Klimaneutrale Kunst- und Kulturprojekte“ der Kulturstiftung des Bundes, vom Ministerium für Kultur und Wissenschaft des Landes Nordrhein-Westfalen, dem Goethe-Institut und der Sparkasse Wuppertal.