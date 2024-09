Pigor und Eichhorn im Düsseldorfer Komödchen „Kleinkunst ist wie Küssen ohne Zunge“

„Kleinkunst ist wie Küssen ohne Zunge“ – so oder so ähnlich resümiert der Chansonnier La Groete in über 40 Schrifttypen seine Berufserfahrung. Als Autor aber gibt Pigor seinem Alter Ego nur eine Stimme von vielen. Die anderen Erzähler sind tolle Frauen und Sprachverrückte. Letztere erzählen wie von einer Meta-Ebene. Sie kennen das Handwerk des Reimeschmiedens, sind zuweilen dessen überdrüssig und probieren dann neue Formen aus. Bestimmte Vokale einfach weglassen ist so eine Methode, der Kindergarten lässt grüßen. Erwachsener geht es später zu mit Cervantes‘ „Don Quichotte“ und Marcel Proust. Auf der Suche nach der verlorenen Zeit aber landet fast jeder irgendwann bei Heidegger. Die Zeit für so viel Sein muss einfach sein.