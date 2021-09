Klavierfestival Ruhr : Beethoven zwischen Samt, Seide und Stahl

Imogen Cooper spielte im Robert-Schumann Saal Werke von Schönberg, Schubert und Beethoven. Es war ihre musikalische Gratulation an Alfred Brendel zu seinem 90.Geburtstag.

Obwohl man von der Garderobe nicht immer auf den Menschen schließen kann, fiel auf, dass die weinrote Samtjacke mit violetten Reflexen, die Cooper am Klavier trug, erstaunlich gut zu dem Klang passte, den sie dem Flügel entlockte. Schönberg spielte Cooper trotz musikalischer Abstraktheit keineswegs kühl, sondern mit Sinn für die Poesie, die in dem frühmodernen Purismus aus dem Jahr 1911 mitschwingt. Die Weichheit und Wärme des Klavierklangs setzte sich in den Schubert-Tänzen fort. Cooper brillierte nicht über diese spieltechnisch nur moderat anspruchsvollen Stücke hinweg, machte daraus auch keine musikalische Philosophie, sondern ließ ihnen den Charme von Hausmusik.