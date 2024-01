Konzertreihe „Talente entdecken“ Nervenkitzel auf 88 Tasten

In der feinen Konzertreihe „Talente entdecken“ präsentieren die Heinersdorff-Konzerte in Kooperation mit dem Robert-Schumann-Saal und dem Steinway Prizewinner Concerts Network auch in dieser Saison vier von Steinway ausgewählte Preisträger internationaler Klavierwettbewerbe. Das Publikum bekommt in dieser Serie die Möglichkeit, junge, hochbegabte Pianisten in einem frühen Stadium ihrer Karriere kennenzulernen und dazu beizutragen, dass sie sich später gern an Düsseldorf erinnern und an den Rhein zurückkehren, wenn sie zu Weltstars geworden sind. Oder auch nicht.