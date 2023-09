Kult-Designerin Phoebe Philo Das heiß ersehnte Mode-Comeback

Philo studierte an der Modeschule Central Saint Martins in London zusammen mit ihrer Freundin Stella McCartney, die ein Jahr früher als Philo ihren Abschluss machte, und folgte ihr als Assistentin zum Modehaus Chloé nach Paris. Als McCartney den Posten der Chefdesignerin räumte, um ihr eigenes Label zu gründen, übernahm Phoebe Philo und trieb die Verkaufszahlen in die Höhe. Legendär wurde sie in den Jahren zwischen 2008 und 2018: In dieser Zeit war sie Chefdesignerin von Céline, und für dieses Label entwarf sie Kleidung, die bis heute Spitzenpreise auf Second-Hand-Plattformen wie Ebay und Vestiaire Collective erzielt. Kanye West trug 2011 bei seinem Auftritt in Coachella eine ihrer bedruckten Seidenblusen.