Unser Buch der Woche Philosophie statt Pelze

„Mörder“ steht in weißen Buchstaben groß auf dem Schaufenster, als die Mutter wie jeden Montagmorgen den Laden aufschließen will. Ihr verstorbener Mann hatte aus der Kriegsgefangenschaft zurück in den Trümmern eine Pelznähmaschine gefunden und im Keller ein Kürschner-Geschäft eröffnet. So auf jeden Fall der Gründungsmythos von „Pelze Timm“. 40 Jahre später nun steht die tapfere Witwe, die drei Kinder großgezogen und ihr Leben lang gearbeitet hat, mit über 80 weinend auf der Straße. Nach dem Vorfall will sie das Geschäft aufgeben. Es ist das Ende einer Ära.