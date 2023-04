Zur Vortragsreihe der Düsseldorfer Reden Philosoph Markus Gabriel zu Gast im Schauspielhaus

Markus Gabriel beharrt in seiner Rhetorik auf der Vorstellung universaler, moralischer Werte. Der Mensch trage einen Kompass in sich, er wisse, was gut und was schlecht sei. „Aber wie bringt man ihn dazu, das moralisch Richtige zu tun?“, ist seine Frage. Mit großer Skepsis gegenüber den digitalen Welten sieht der Philosoph eine selbstverschuldete Unmündigkeit in Fake News und Desinformation. An der Universität Bonn beschäftigt er sich daher derzeit unter anderem damit, wie künstliche Intelligenz grundlegende menschliche Werte unterstützen kann. Markus Gabriel lehrt an der Universität Bonn sowie am The New Institute in Hamburg.