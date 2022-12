Beethovens „Missa Solemnis“ in der Tonhalle Mit gebremsten Impulsen

Das berühmteste Bildnis von Beethoven stammt von Joseph Karl Stieler und zeigt den Komponisten mit ernster Miene, gezückter Feder in der rechten, und der Partitur der „Missa Solemnis“ in der linken Hand. Sogar Andy Warhol verarbeitete dieses ikonische Porträt, für das Beethoven selbstverständlich mit Bedacht ausgerechnet die Partitur der „Missa“ auswählte, um sie der Nachwelt als exemplarisch für sein Schaffen zu präsentieren. Lange tüftelte er an der gewaltigen Partitur, über deren „Kyrie“ er auch noch die bekenntnishaften Worte „Von Herzen, möge es wieder zu Herzen gehen“ setzte.