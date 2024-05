Phil.Cologne startet im Juni Von Japan Glück lernen, von Kant Vernunft

Es soll nicht nur das bisher größte Festivalprogramm in der Geschichte der Phil.Cologne werden, sondern auch das Vielfältigste: Vom 11. bis zum 18. Juni finden an verschiedenen Orten in Köln 40 Veranstaltungen mit den berühmt-berüchtigtsten Denkern des Landes statt. Marie-Agnes Strack-Zimmermann wird unter anderem zu Gast sein, ebenso Elke Heidenreich, Manfred Lütz, Daniel Kehlmann, Wolfgang Beltracchi, Marina Weis, Doris Dörrie und Richard David Precht.